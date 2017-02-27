陸外交高官楊潔篪今訪美

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中國國務委員楊潔篪定今（27）日訪美。（圖／新華社）

中國外交部發言人陸慷26日宣布，應美國政府邀請，中國國務委員楊潔篪將於2月27日至28日對美國進行訪問。楊潔篪是美國統川普上台後，訪美的中國最高層官員。

陸慷說，訪問期間，楊潔篪將就中美關係及共同關心的問題與美方高級官員交換意見。22日楊潔篪與美國國務卿提勒森通電話，雙方談及一中及北韓問題。

楊潔篪雖出身外交系統，但熟悉涉台事務。他是中共中央對台工作領導小組秘書長。該小組組長為習近平，其它成員包括軍方領導。

被老布希為「老虎楊」（Tiger Yang）的楊潔篪曾任中國駐美大使及中國外交部長。

(中時電子報)