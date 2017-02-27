法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心

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新出爐民調顯示，法國中間派總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）支持度躍升，極右派領導人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）今天指控媒體歇斯底里地為馬克宏助選。

法新社報導，雷朋在法國西部南特市（Nantes）一場大會上發表演說，對39歲的獨立候選人馬克宏發動一波波攻擊；前經濟部長馬克宏在下任總統選舉已竄起成為領先者。

她指控馬克宏希望在法國與北非之間建立「移民高速公路」，並指媒體已明顯站在他身邊。

她說：「媒體已選擇他們的候選人，他們歇斯底里地為他們的寵兒助選。」

今天公布的兩份新民調指出，雷朋仍會在4月23日的首輪大選以27%得票率居第1，但馬克宏已縮小差距，得票率25%。

民調顯示，如果預定5月7日舉行的第2輪決選在今天登場，雷朋將以20個百分點的差距落敗。

不過雷朋相信，川普當選美國總統與英國脫離歐洲聯盟均清楚指出，民族主義及反精英運動已捲土重來。

分析家呼籲，在去年西方民主國家政局發生一連串令人跌破眼鏡的發展，以及法國政壇頻生意外後，對斬釘截鐵預測結果要保持謹慎。1060227

(中央社)