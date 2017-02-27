NBA》柯瑞神助攻 女球迷抱回大獎

勇士隊柯瑞對球迷總是十分親切。(美聯社資料照)

「毛巾蒙面人」幫球迷把球投入大獎桶子。(摘自NBA官方推特)

勇士26日在主場打敗籃網時還發生一段小插曲，中場休息時間，一位女球迷參加滾球遊戲。這位叫做卡莉的女球迷接連失手，眼看手中只剩下最後一顆球，她投出去之後突然跳出一位「蒙面俠」，撿起球後直接扔進大獎的桶子裡！

這位蒙面俠沒有表明身分就跑回板凳席，但是大家都知道，這位披著毛巾斗篷的勇士球員正是柯瑞。由於柯瑞的「助攻」，原本差點空手回家的卡莉贏得了5000美元(約台幣15萬)的大獎，興奮不已。官方稱之為「助攻」，不過這看起來比較像一個空中接力投籃。愛玩又親切，這正是大家所喜歡的柯瑞。

(中時電子報)