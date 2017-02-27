北韓駐馬大使姜哲身不由己
金正男2月13日遇害至今約兩周，北韓駐馬國大使姜哲23日出面指責馬國後，就一直沒有露面。姜哲也由於這些言論而備受馬國各方抨擊。其實，姜哲身不由己，因為處理不好金正男之事，他可能會被處死。
據《聯合早報》報導，馬華總秘書黃家泉表示，姜哲其實身不由己。他表示，他和姜哲還算熟絡，這是因為北韓最高領導人金正恩每年生日時，姜哲都會到馬華總部要求馬華致函賀壽。姜哲說過，如果拿不到祝福信函交差，他就很可能會被調回國。
前任馬國駐中國大使鄧尼斯日前投書表示，姜哲因金正男命案而發表措詞強烈的聲明指責馬國政府，其實只是為了自保。因為金正恩等人若認為薑哲沒有盡力捍衛北韓利益，姜哲極可能步上前大使張勇哲的後塵，被召回國槍決。
張勇哲是北韓前二把手、金正恩姑丈張成澤的侄兒。金正恩2013年處死張成澤後，次年就召回並處死張勇哲。
鄧尼斯表示：姜哲不僅要履行大使職務，更重要的是要保命。…只要處理不當，他隨時性命不保，畢竟已經有張勇哲的前車之鑒。
(中時電子報)
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