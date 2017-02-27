奧斯卡典禮會場 三層維安保護

第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天登場，受到當今美國政治氣氛緊張影響，為了確保現場安全，會場估計有500名警力維持秩序，與會賓客踏上紅地毯之前，必須先通過三道安檢。

好萊塢娛樂週刊「綜藝」（Variety）報導，今年奧斯卡典禮參加人數估計達3300人，但在這些賓客踏上紅地毯之前，必須先通過三道安檢的層層關卡。

受到目前美國國內政治緊張的大環境影響，今年奧斯卡主辦單位對於安全秩序特別慎重。

雖然洛杉磯警方並未透露究竟將投入多少警力負責今年奧斯卡典禮的安全維護，但「綜藝」指出，光是在會場可能就會動用到500名警力，這個人數與2016年奧斯卡典禮的警力差不多。

由於今天氣溫偏低，加上可能降雨，奧斯卡頒獎典禮舉行地點杜比劇院（Dolby Theatre）門口的好萊塢大道（Hollywood Boulevard），將會搭起臨時帳篷，方便抵達現場的眾多明星以及採訪媒體。

負責奧斯卡維安的洛杉磯警察局華裔警官周寶來（Blake Chow）指出，警方已經針對各種可能的突發狀況預做推演，並且備妥應變計畫。

他表示：「對於可能發生的各種突發狀況，我們都已經做好準備，從現場可能爆發示威抗議，甚至可能發生恐怖攻擊的潛在可能，均在考慮範圍之內，所有的狀況都有納入我們的維安方案當中，我們也建構起一環又一環的安全維護。」

周寶來進一步表示，洛杉磯警局的重大犯罪組以及情報組都嚴陣以待，提防奧斯卡典禮可能遭受的任何安全威脅，到目前為止則未偵測到有任何危險。

根據媒體報導，今天在奧斯卡典禮週邊至少會有兩場示威活動。其中一場的抗議主旨在於，爭取好萊塢影片選角呈現更加多元種族的面貌，另一場示威活動的主題則訂為「支持川普的慶祝」。1060227

(中央社)