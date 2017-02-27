馬官方及專家稱：金正男身中劇毒 15-20分鐘內痛苦喪命
馬來西亞衛生部長周日（26日）說，金正男遭受大劑量VX神經毒劑攻擊，身體主要器官衰竭、15-20分鐘內在痛苦中死去。馬國毒劑專家也表示，金正男死亡過程極痛苦。
馬來西亞《中國報》報導，馬國毒劑專家祖基菲裡阿末博士形容，金正男人生的最後10分鐘，必定經歷了極之可怕和痛苦的死亡！VX神經毒劑殺人於無形，卻可導致中毒者在短時間內出現痙攣、全身抽搐、窒息和腦缺氧等狀況。
馬國衛生部長蘇巴馬廉說，VX神經毒劑任何解藥都不可能起作用。身體只要吸收10毫克的VX毒劑就足以致命，加上給金正男的劑量如此之高、幾分鐘內他就出現症狀。
他說，金正男在機場診室已經陷入昏迷，在前往醫院的救護車中死亡。
13日，朝鮮最高領導人金正日同父異母的長兄金正男在馬來西亞吉隆玻國際機場遇刺。金正男正在等候飛往澳門的航班時，兩名女性突然上前在他臉上抹了什麼東西。
馬來西亞警方檢測結果發現，在金正男遺體臉上發現的化學物質是VX神經毒劑，這是一種被聯合國確認為大規模殺傷性武器的毒劑。
(中時電子報)
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