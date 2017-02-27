智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水

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智利當局表示，暴風雨及山崩奪走4人性命，污染一條大河，迫使相關單位停止供應首都聖地牙哥（Santiago）400萬居民的飲用水。

法新社報導，豪雨昨天起狂下，導致土石流與瓦礫堆沖入邁坡河（Maipo）；這條河供給聖地牙哥大部分居民的用水。

該地區首長奧里戈（Claudio Orrego）說， 斷水將使全市650萬人口當中超過6成受到影響，約等於390萬人。

當局也下令沒有飲用水的餐廳與公司繼續歇業。1060227

(中央社)