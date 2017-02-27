WBC》保險公司不放 運動家葛瑞退出美國隊

運動家先發投手葛瑞將無法參加經典賽。(美聯社資料照)

因為保險公司的阻擋，美國隊在經典賽的1名先發投手被迫退出。27歲的運動家隊右投葛瑞(Sonny Gray)原本計畫為國出征，但是保險公司擔心葛瑞可能因此受傷，以超出承保範圍為由，不許葛瑞參加經典賽。

大聯盟曾試圖說服保險公司放人，但是對方的立場相當堅定。葛瑞前年投出14勝7敗(包括兩次完封)、2.79自責分率，不僅入選全明星賽，還在美聯賽揚獎票選高居第3。然而葛瑞上季手臂、背部都受傷，高掛傷兵達70天，自責分率大幅退步至5.69，因此面對大聯盟的放行要求，保險公司不為所動。

運動家總管佛斯特表示葛瑞目前健康狀態良好，可以在大聯盟開季正常出賽。葛瑞退出之後，運動家仍有兩名球員前往參加經典賽，包括牛棚投手卡西亞(Santiago Casilla, 多明尼加)與艾克斯福(John Axford, 加拿大)。

(中時電子報)