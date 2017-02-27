NBA》ESPN爆料 波格特將選擇騎士隊
在交易大限過後，即將被七六人買斷的波格特(Andrew Bogut)行情飆漲，甚至可以自己選擇想要去哪一支強隊。根據ESPN記者麥馬漢(Tim MacMahon)引述波格特前東家小牛隊的消息，波格特即將選擇加盟衛冕軍騎士隊。
波格特前4季都在勇士隊，連續兩季在總冠軍賽與騎士對決，若他真的加盟騎士，很可能連續3季都參加總冠軍賽，並且還是在不同的球隊。波格特正因私事向球隊告假1周，他必須趕在近日與七六人談妥買斷合約，才能保有在新球隊參加季後賽的資格。
波格特去年被勇士交易到小牛，他是因杜蘭特加盟而被薪資空間擠出去的球員之一，自然不會再回去勇士。交易截止前賣掉麥克丹尼爾斯給籃網的火箭隊，手頭上也還有薪資空間。ESPN先前預測騎士、馬刺、火箭較有可能獲得波格特。
(中時電子報)
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