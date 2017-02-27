冷氣團減弱 各地溫略升 周四再變冷
今日受到大陸冷氣團減弱影響，清晨氣溫雖仍低，但白天各地氣溫會略為回升，但中南部日夜溫差依舊相當大；預測溫度，北部12-19度、中部14-22度、南部15-26度。
降雨方面，水氣逐漸減少，各地降雨的機率下降，東北部及東部地區有短暫雨，北部、東南部地區及中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
而到了周四，又會有另一波冷空氣南下，屆時溫度會再度下降，北部又將降溫至13度左右，不過這波冷空氣較乾，降雨的情形預計將不會那麼明顯，但迎風面的北部及東北角區域，還是有機率出現局部性的短暫陣雨。
至於在今天空氣品質部分，今日雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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