冷氣團減弱 各地溫略升 周四再變冷

今冷氣團減弱，各地溫略升。(取自中央氣象局)

今日受到大陸冷氣團減弱影響，清晨氣溫雖仍低，但白天各地氣溫會略為回升，但中南部日夜溫差依舊相當大；預測溫度，北部12-19度、中部14-22度、南部15-26度。

降雨方面，水氣逐漸減少，各地降雨的機率下降，東北部及東部地區有短暫雨，北部、東南部地區及中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

而到了周四，又會有另一波冷空氣南下，屆時溫度會再度下降，北部又將降溫至13度左右，不過這波冷空氣較乾，降雨的情形預計將不會那麼明顯，但迎風面的北部及東北角區域，還是有機率出現局部性的短暫陣雨。

至於在今天空氣品質部分，今日雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)