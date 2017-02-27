宜花短暫雨 苗栗以南多雲時晴

中央氣象局表示，今天大陸冷氣團減弱，白天各地氣溫略回升；此外，風場逐漸轉為偏東風，迎風面的宜花地區及基隆北海岸降雨機率較高，苗栗以南到恆春半島則大多為多雲時晴的天氣。

氣象局並指出，東北部及東部地區有短暫雨，北部山區、大台北東側及台東地區也有局部短暫雨，中南部山區若有中層水氣移入，也偶有零星飄雨，前往這些區域的民眾記得攜帶雨具備用，其他地區天氣則較穩定。

溫度方面，清晨受大陸冷氣團影響，各地氣溫仍較低，中部以北部及宜蘭攝氏12至14度，其他地方15至17度，要到白天冷氣團減弱，氣溫才會逐漸回升，北台灣整天仍有涼意，高溫較26日回升4、5度，中部回升至21、22度，南台灣較舒適溫暖，高溫約25、26度，花東由於雲多高溫19至22度，但早晚各地氣溫仍有涼意，早出晚歸仍需注意保暖。

此外，清晨東北風偏強，沿海空曠地區及外島容易出現9到10級強陣風，海面上的風浪也較大，海邊活動要特別注意安全。1060227

(中央社)