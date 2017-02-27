跨性別男摘女子角力金牌 引發正反看法
正在服藥由女變男的17歲高中生貝格斯（Mack Beggs），在德州當局拒絕他與男子選手比賽後，昨天拿下德州角力州錦標賽少女組110磅級金牌，賽後在社群媒體引發正反兩面反應。
貝格斯、他的家人及許多他的對手都希望他與男子角力選手較勁，但德州體育主管當局要求運動員依照出生性別參賽。
路透社報導，貝格斯正在變性，注射睪丸激素是其中一環，他的部分對手表示，這使得他在對上女選手時享有不公平的優勢。
貝格斯本季打遍天下無敵手，昨天賽前已創下52勝0敗戰績，最終於冠軍賽以12-2擊敗對手桑琪士（Chelsea Sanchez）。
貝格斯奪金隔天，此事在社群媒體有人批評，也有人讚揚。
臉書用戶帕克斯（Russell Parks）說：「其他任何服用類固醇的人都會被取消資格。但是，就因為這個人想從女變男，這樣就沒事了？」
名為葛瑞（Noelle Gray）的另一個人回應：「加油，Mack！追求你的夢想。」1060227
(中央社)
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