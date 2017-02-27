NBA》「垃圾話已死」皮爾斯評格林太弱了
即使在職業生涯最後一個球季，快艇隊「真理」皮爾斯(Paul Pierce)的垃圾話本領依然不減。日前勇士隊卓雷蒙格林在罰球時對皮爾斯說：「你不用做告別之旅，球迷才不愛你。你不會獲得掌聲，你以為自己是Kobe嗎。」
格林的話聽起來似乎很傷人，但是皮爾斯根本不痛不癢，「這是小兒科，我在聯盟混了這麼久，我曾跟賈奈特(Kevin Garnett)這樣的人同隊，我從小也看著裴頓(Gary Payton)打球。格林的垃圾話實在太弱了，我幾乎感覺不到。」
當晚格林防守快艇隊的葛瑞芬，在被吹判了1次犯規之後，皮爾斯告訴格林說：「你守不住葛瑞芬的，他整晚都會這樣修理你。你其實沒什麼本事，你只是有柯瑞、湯普生、杜蘭特罩你而已，這是你唯一出名的原因。」
皮爾斯事後解釋，「激怒對方最火爆的球員，同時吹捧自己的隊友。」這就是垃圾話的精髓。不過皮爾斯也感嘆「垃圾話已死」，所以他與格林的這種小兒科才會被大做文章。他與巴克利、賈奈特抱持相同的論調，認為AAU(美國業餘聯盟)摧毀了街頭籃球文化，讓年輕人在親朋好友的陪伴下打球，漸失上代的野性。
(中時電子報)
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