台北市長柯文哲參加「2017我們一起北高挑戰行活動」

柯文哲陪同挑戰者騎車。（趙雙傑攝）

柯文哲寫下打氣卡片。（趙雙傑攝）

為宣傳2017世界大學運動會並帶動全民參與之風潮，台北市長柯文哲今日一早參加「2017我們一起北高挑戰行活動」陪同挑戰者騎車，此次挑戰者自關渡宮出發縱貫北高，將民眾對世大運選手的關懷與溫暖，由熊讚帶領500多位挑戰者將民眾的加油卡片送至孕育金牌的搖籃左營國家運動訓練中心，一起為世大運選手加油打氣。

(中時)