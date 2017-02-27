韓國將在6月完成部署薩德系統

薩德系統的眼睛-AN / TPY-2雷達，是世上最強大的主動陣列式雷達。(圖/美國陸軍)

韓國軍方周日表示，韓國預計將於本週完成「薩德」(THAAD)系統的土地徵收，到6月下旬就可以完成實際布部署。

韓國通訊社報導，韓國「薩德」陣地預定地是在慶尚北道慶州縣星州郡的高爾夫球場，原本屬於樂天集團。相對位置是在首爾以南296公里處，韓國國防部正在完成這塊的行政徵收作業，也包括環境影響評估。

薩德攔截飛彈，每個運載車有8個發射器。(圖/美國陸軍)

韓國和美國在2016年7月同意達成部戰區高空防禦飛彈（THAAD, 薩德），以面對來自北韓的不斷進步的彈道飛彈和核武威脅。THAAD系統具有機動化性能，由 4至9輛裝載飛彈發射器的卡車為主體，每個發射器有8枚攔截飛彈，另有遠程偵搜雷達，是強大的「X波段」AN / TPY-2雷達，可以在極遠的距離發現來襲的飛彈。正就是雷達的偵搜能力強大，才引起中國大陸與俄羅斯的抗議。

這型雷達的探測距離可達23000公尺，對一平方公尺的雷達反射截面積的目標探測距離達17000公尺，可以分辨彈頭與碎片。去年2016年，北韓完全無視聯合國的反覆警告，試爆了兩枚「核裝置」(未縮小化的核武)，並試射了24枚彈道飛彈和遠程火箭。這些舉動自然引起了韓國方面的危機感，原先國內爭議的薩德話題，也從正反意見皆有，走向一致同意部署薩德。

最初首爾還考量中國大陸的抗議，推遲了部署計畫，但是北韓仍然持續不斷的進行遠程飛彈的試射，還包括更具威脅的潛射飛彈試射，而大陸卻明顯無法起到阻止北韓的作用，因此首爾方面加快薩德部署作業，甚至朴槿惠總統的政治風波也沒有影響相關進程，也就是連反對黨都完全同意。

韓國國防部稱，根據「美韓共同防禦條約」，薩德陣地的土地將會移交美軍進行實質作業，當地原為高爾夫球場，已經擁有所有必要的基礎設施，包括電力，水源和交通道路。

(中時電子報)