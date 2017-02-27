共享停車位抄連勝文？柯：政策與時俱進
台北市長柯文哲前陣子接受廣播專訪時拋出「共享停車位」想法，最近遭網友發現2014年台北市長選舉時，該想法正是柯的對手連勝文所提的市民提案政見。對此，柯文哲今天出席「2017我們一起北高挑戰行活動」時表示，政策本來就會與時俱進，且他是直接讀荷蘭而有的想法。
柯文哲表示，政策本來就會與時俱進，需要相當程度的準備，共享停車位有稅的問題，例如住宅拿出來用，營業稅怎麼解決？即使是一般商辦大樓也是，這需要全盤規劃。另外，當時app還沒那麼好，這要有雲端管理系統，配套措施蠻複雜，他有跟施振榮團隊討論過，現在才覺得技術比較可行。
媒體追問這是新創政策還是有參考連勝文的政見？柯文哲說，這是直接讀荷蘭的。
(中時)
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