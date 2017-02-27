地震毀六百年教堂 義大利修會赴台募款

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義大利中部諾西亞去年地震，將600多年歷史的聖本篤大教堂夷為平地，聖本篤修道院院長尼瓦科夫（左3）3月4日將赴台募款。圖為震災後駐教廷大使李世明（左2）前往探望。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 106年2月27日

半年前義大利一場強震，毀了聖本篤故鄉的600年古蹟教堂，登上國際新聞頭條。近日聖本篤修道院院長將赴台募款，盼藉助台灣各界愛心重建教堂。

去年10月30日，義大利中部諾西亞（Norcia）發生芮氏規模6.6地震，其中一座14世紀的聖本篤教堂，在地震中幾乎全毀，只剩一面外牆。這座教堂據說是聖本篤的出生地，每年約有5萬信徒朝聖，震災消息一出，讓許多信徒、文史工作者震驚不捨。

原本根據本篤會數百年來的傳統，修士從不輕易離開駐地，他們除了在院內修行祈禱，也靠釀製啤酒自力更生並從事慈善工作，修士生產的「諾西亞」啤酒享有盛名。但這次賑災不只毀了古蹟教堂，也毀了修士們賴以為生的釀酒廠。

為此台灣天主教團體，特別邀請聖本篤修道院院長尼瓦科夫（Prior Benedick Nivakoff）赴台，3月5日上午他將在台北天母天主堂主持彌撒。

3月4、5日下午3點，則將舉辦兩場募款茶會，地點分別在Antico Forno和Solo Trattoria兩家義大利餐廳，院長將帶來震災後倖存的一些諾西亞啤酒，在現場慈善拍賣。

中華民國駐教廷大使李世明表示，他在地震發生後，立刻主動聯繫聖本篤修會並前往探望，代表台灣捐贈1萬歐元，他也希望這次在台北的募款茶會，能引在很大迴響，幫助修道院早日重建。1060227

(中央社)