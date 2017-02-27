《冰與火》男星心臟衰竭猝逝 享年36歲

尼爾芬格爾頓（Neil Fingleton）上週六驚傳猝世。（圖／達志影像、劇照）

HBO熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）男星尼爾芬格爾頓（Neil Fingleton）上週六驚傳猝世，死因是心臟衰竭，享年36歲，消息傳出不少人都相當意外。

尼爾芬格爾頓生前就以234公分的身高，獲封是「英國最高男星」的稱號，還沒進演藝圈，他還是一位職業籃球員。而他在《冰與火之歌》中飾演巨人「Mag the Mighty」，最後因幫男主角瓊恩史諾擋箭犧牲。

不過尼爾上周六卻傳出因心臟衰竭猝逝，享年僅36歲，讓許多人都很不捨。他過去也曾參演過《X戰警：第一戰》、《浪人47》等片。

(中時電子報)