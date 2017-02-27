MLB》投1局僅用3球 胡智為春訓首秀「超省」
繼昨天張進德打出春訓首轟後，如今又有旅美小將的好消息從美國捎來！首次參與大聯盟春訓的旅美小將胡智為，27日如願達成春訓初登板，更展現3球解決3打者的超高效率演出，表現相當精彩，替自己的春訓初體驗，寫下一個好的開端，終場光芒以7比3擊敗紅襪，他也拿下1個中繼點。
此役光芒在王牌阿契(Chris Archer)領軍下，前6局一路壓著紅襪打，早早取得4比0的領先，他對自己的狀態滿意的說，「想做的都能隨心所欲做到。出場投球、享受比賽，能來到這感受裁判、球迷、打者頻率的氛圍，真的很開心。」
不過7上受邀春訓的2A投手亞爾布洛(Ryan Yarbrough)卻遇亂流，單局挨了5支安打失3分；雙方僅差1分之際，8上光芒換上第6任投手胡智為。初次上陣，胡智為球路多遊走在紅中附近，毫無懼色，最後他讓第5、第6棒打出右外野飛球、7棒中外野飛球出局後，也結束今日投球工作，春訓首秀完美落幕。
(中時電子報)
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