陽台加裝窗戶 一家3口瓦斯中毒幸獲救

消防人員發現房間雖然有窗戶，但是裝天然氣熱水器的陽台，另外還加裝窗戶！（陳世宗翻攝）

警消人員於房內蒐證，調查事故發生原因。（陳世宗翻攝）

「家人身體不適、急需緊急就醫！」台中市西區26日深夜11時許，發生一起瓦斯中毒事件！巫姓一家4口從花蓮返回台中老家探親，晚上在家輪流洗澡後回房，客廳的阿嬤與一名4歲女童看電視，忽然聽到房間有人在求救；阿嬤打開房門發現3人癱軟在床上，緊急打開窗戶並報案119求救！

消防隊指出，當他們趕到現場後，發現房內有3人，分別是9歲女童躺在靠近窗戶意職不清抽搐，38歲的媽媽躺在中間意識清楚抽搐，40歲的爸爸癱軟求救；消防弟兄趕緊先將意職不清女童送醫搶救，並緊急通知加派救護車支援，將夫妻2人被救下後送醫！

消防人員說，送醫時爸爸還不時的問他們孩子的情況。警消分別將女童及爸爸送往林新醫院救治；媽媽急送往中山醫學院大慶院區診治！ 阿公表示，一家4口住在花蓮，連續假期到台中來探親並在家裡住幾天，沒想到卻發生這樣的事情。

消防人員發現，房間雖然有窗戶，但是裝天然氣熱水器的陽台，另外還加裝窗戶；消防弟兄到場時，陽台窗戶是已經打開。至於發生原因？還有待調查。送醫的3人，幸無生命危險。

(中時)