日機4對1 釣魚島緊張局勢加劇
日本政府為因應中國大陸軍機在釣魚島周圍活動頻繁，決提升緊急升空態勢，將此前為應對1架可能「侵犯」領空的飛機而出動的自衛隊戰鬥機由2架增至4架。據分析，自1958年空自開始執行應對進入領空飛機的任務以來，這是首次採取4架飛機的態勢，緊張局勢有可能進一步加劇。
據共同社報導，升空的4架F-15戰鬥機中增加的2架將執行在後方監視中國大陸飛機的行動，警惕是否有追加的飛機。除大幅延長戰鬥空中巡邏的空中逗留時間外，緊急升空時還將出動更多的E-2C預警機及空中警戒管制機，向F-15戰鬥機提供中國飛機的情報等。
中國軍事專家對此表示，日本航空自衛隊過去應對一個目標，一般是出動2架戰機，其中一架抵近跟踪，另一架保持一定距離監視，這種應用的戰術配合比較有限。如果對某一個目標，起飛攔截的數量由2架增至4架，總兵力增加一倍，而且採取雙機跟踪，雙機監視，這就使攻擊的態勢更加強硬，這是一種非常顯著的變化，因為這種搭配已有一定作戰的勢頭了，是非常符合空戰實際要求的，也是一種比較危險的態勢，弄不好就會擦槍走火，中國對於這種新變化應保持高度警惕。
(中時電子報)
文章來源：環球網
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