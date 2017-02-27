Uber何去何從》呼叫小黃：先從檢討計程車法規開始

打開呼叫小黃的介面，如同提供一個「通路」、「拍賣平台」，開放所有小黃司機在平台上廣告自己的營業資訊，包含車齡、車況及提供服務等，條件愈優質、乘客評分愈高，被乘客選中的機率、「賣出」的機率愈高。（呼叫小黃提供）

昨Uber司機聯盟集結275台車包圍交通部，爭取訂立「網路運輸業（TNC）」專法，但交通部強硬回應，台灣都會區計程車市場已飽和，已無私家車營運空間，不必立TNC專法。

但如同交通部長賀陳旦曾接受專訪表示：「我不會漠視消費者已習慣、甚至期待Uber的服務，當消費者期望更優質的服務，會朝這個方向走，但不會是我的第一優先（記者註：該訪談中指先提升計程車業者競爭力），也不表示Uber可以不做任何在地化、合法化。」

》交通部推不推uberTAXI？

因此，交通部是否應更積極思考Uber合法的其他可能性？如Uber停業前，曾跟計程車駕駛員工會全聯會合作洽談的uberTAXI，就是一途。為此，記者專訪同樣提供媒合計程車服務的手機應用程式「呼叫小黃」App創辦人周立瑋，談交通部應以更開放的心態，看新科技媒合計程車業的可能。

事實上，呼叫小黃的確跟Uber遇到相同瓶頸。

日前Uber與計程車傳出合作時，交通部明確指出，Uber免費提供媒介可以，一旦收取服務費就違法，因為已「未依規定申請核准，即經營計程車客運服務業（車隊）」。無獨有偶，即便呼叫小黃已有數千名司機加入，全台主要都市都叫得到車，但交通部也不准其申請成車隊前，就收取服務費。

且常令使用呼叫小黃的司機感到惋惜的是，呼叫小黃利用科技開創不同可能性，事實上又跟Uber、台灣大車隊提供不大一樣的派遣服務。

》呼叫小黃讓計程車「廣告」自己

周立瑋解釋，Uber、台灣大車隊將旗下車輛提供的載送服務，經由電腦系統派遣，「轉賣」給消費者，消費者並不直接知道載送自己的車輛資訊；但呼叫小黃則如同提供一個「通路」、「拍賣平台」，開放所有小黃司機在平台上廣告自己的營業資訊，包含車齡、車況及提供服務等，條件愈優質、乘客評分愈高，被乘客選中的機率、「賣出」的機率愈高，達到真正意義上的媒合。

「但通路、拍賣平台也有各自應負起的責任。」儘管經營模式不同，周立瑋並不反對接受納管。但他認為台灣值得更好的計程車服務體系和更友善的監管方式，如納管車隊的「計程車客運服務業申請核准經營辦法」實有檢討必要。

周立瑋指出，該「辦法」要求經營派遣業務，資本額要有500萬元以上，且因為計程車有營業區劃分，派遣業務也有分區限制，若要跨區派遣業務，必須在該營業區另外成立分公司，每多成立一間公司，就要再多100萬元資本額，「這對Uber來說是筆小錢，但對新創業者來說就是一道門檻，而且提供資訊媒合服務的App，受限於分區並不合理。」

》限區經營、只能加入單一車隊，法規應調整

再者，周立瑋指出，「辦法」限制計程車只能加入單一車隊，對司機而言，少了媒介機會，對新創者而言，初期司機可能對產品信心不足，有被套住的疑慮，更加不利吸引司機加入App。

他說，反對者主張，若不規範計程車只能加入單一車隊，日後難以釐清肇事責任。不過，現行派遣技術上已可輕易分辨由誰派遣，可釐清責任。但日後若調整，確實須進一步釐清，如果該計程車是搭載「路招」而來的客人時肇事，應如何劃分權責。

周立瑋強調，主管機關堅持納稅、為車隊車輛納保乘客責任險等，對呼叫小黃而言都不成問題，但要呼叫小黃完全適用該「辦法」真的有困難。他說，交通部應該思考，該「辦法」是在只有無線電、電話叫車時代立法，已趕不上科技變化，難道沒有調整必要性？

更進一步而論，據了解，已有計程車業者與Uber洽談，由計程車業者納保、管理車隊等，再由Uber提供派遣服務。但該計程車業者及Uber面對的難題是，即便該計程車業者擔起納保責任，但Uber納管議題未解，又如何談納稅？

》計程車業者：我納保、它納稅，為何Uber仍不能派遣計程車？

該名計程車業者直白指出，「我並沒有要交通部棄守底線，如果Uber願以跨境電商稅法納稅、計程車本身又負起納保等前提，交通部是否應該准Uber以資訊服務業，經營派遣計程車？」他強調，交通部開放Uber合法，把好的模式留下來，可加速計程車業競爭，且讓「Uber模式」合法，其他業者也可投入自由競爭。

該名業者指出，交通部若聞風不動，導致計程車產業無法更全面地迎接創新模式，整體產業進步會愈發緩慢，絕非消費者之福。

(中時)