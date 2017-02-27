海倫清桃爆當小三 新歡壯肌男為她甩富千金
海倫清桃1月才結束18年無性婚姻，上週就被拍到和一名壯肌男約會，不過卻爆出她成「小三」，壯肌男還為了她和中日混血千金女友分手。
恢復單身一個多月，海倫清桃就被拍到和黃姓壯男上演重機情緣，兩人互動就像情侶，據《蘋果日報》報導，有讀者爆料，黃男有個交往兩三年的女友，因看到他和海倫清桃新聞後分手，「他假借自己是富2代劈腿海倫導致人家離婚，又棄自己女朋友不顧，讓他女友很難過」。
不過黃男表示和前女友已分手1年，據悉，女友是中日混血千金，但他不是富二代加上學歷不高，對方家長反對，去年初協議分手，他解釋分手沒公開是怕朋友過度關切，因此他和海倫清桃被拍到，女方親友才會為她抱不平，以為她被劈腿。
海倫清桃下月將重新出發，她也解釋和黃男只是朋友，但感謝他幫很多忙，大方稱「他很關心我」，據悉，黃男是白手起家，和朋友投資紅酒、拉麵等生意。
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
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