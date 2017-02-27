曾演出鐵達尼號 男星比爾派斯頓驟逝 享年61歲

男星比爾派斯頓驟逝，享年61歲。(美聯社)

奧斯卡今天舉行，但影壇卻傳來不幸的消息，美國影星比爾派斯頓（Bill Paxton）驚傳病逝，享年61歲，消息一出，影迷除了表達震驚之外，也希望他能一路好走。

據了解，比爾派斯頓是因為手術所引發的併發症過世，而比爾派斯頓的家人也對外發出聲明表示心情沉痛，但卻沒有透露比爾派斯頓生前手術的病因。

1955年生於德州城市沃斯堡的比爾派斯頓，從技術部門開始闖蕩好萊塢，曾演出《異形》、《阿波羅13號》、《龍捲風》、《鐵達尼號》等經典電影。而過世前最後的作品，是在CBS的新影集《震撼教育》中飾演一名反派警探。

(中時電子報)