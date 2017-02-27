茂林紫蝶加原味美食 二二八連假好去處
春初是高雄茂林紫蝶幽谷賞蝶好季節，交通部觀光局茂林國家風景區管理處利用二二八連績假期在在茂林生態公園推出「茂林魯凱護蝶市集」，結合部落原味美食提供民眾連假好去處。
每年冬天，超過數十萬隻紫斑蝶擺動著美麗紫翅膀來到南台灣大武山腳下避冬，形成了夢幻的「紫蝶幽谷」景象，非常適合生態親子之旅。
最近天氣開始暖和，紫斑蝶志工在茂林研究發現，紫斑蝶已有陸續北飛的情形，茂管處特別舉辦「紫斑蝶北飛」預測活動，「瘋紫蝶送好禮－紫斑蝶預測站」網址http://www.here101.com/lottery_out，預測成功可參加抽獎，有機會獲得iphone7大獎。
茂管處表示，親子到茂林參與標記紫斑蝶，可增進親子互動，透過標記可以追蹤紫蝶飛行路線，解開紫蝶千里遷徙之謎，特殊越谷的紫斑蝶遷移之美，只有茂林才有，歡迎二二八連假前來茂林一遊。
為讓民眾欣賞茂林生態之美，茂管處結合多家旅行社及部落優惠店家推出多項賞蝶套裝行程，假日還有從旗山轉運站到茂林多納的付費接駁公車等可搭乘。
茂管處說，配合連假，現場還設有茂林魯凱護蝶市集，邀請部落農友販售部落農特產品包括紅藜麵包、紅藜茶等，並有原住民樂團以嘹亮動人的原住民歌聲熱情獻唱，還有生態老師與遊客一同標記紫斑蝶，帶領遊客了解其生態習性。1060227
(中央社)
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