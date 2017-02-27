奧斯卡星光紅毯 最紅的是他

奧斯卡金像獎頒獎典禮眾所矚目，典禮開始前的紅毯星光大道眾星雲集，是焦點中的焦點，不過有個「人物」受歡迎程度在紅毯星光大道無人能及，人人都爭搶與他合影。

他不是奧斯卡入圍者，更不是好萊塢的當紅巨星，而是陪伴奧斯卡金像獎走過89屆的小金人，小金人可說是星光紅毯最搶眼的角色。

不論是打領結穿燕尾的男士，或是亮麗服飾比嬌比艷的女士，男男女女都是他的粉絲，在星光紅毯與他合影拍照的人潮絡繹不絕，最顯眼也最搶眼。

有幸能夠走紅毯享受明星級的待遇，網路主播Nikki非常興奮，精心打扮一身白色禮服拖著長長裙襬，襯托她修長好身材。她說，走紅毯的經驗讓她覺得能量充沛，更看好「樂來越愛你」（La La Land）奪大獎。

華裔軍官姚鳴謙非常幸運，他是抽籤得到來紅毯觀禮機會的幸運兒。問他最期待在紅毯看到誰，姚鳴謙穿著軍禮服受訪說，因自己也曾有拍片的經驗，最喜歡「樂來越愛你」的導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）的執導風格，希望能在紅毯跟他打招呼。

奧斯卡頒獎典禮將在美西時間傍晚5時30分揭幕，金色與艷紅相互呼應的星光紅毯，已經先炒熱這項年度影壇盛會的熱烈氣氛。1060227

(中央社)