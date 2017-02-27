奧斯卡紅毯 《歌喉讚》女星透視裝下身看光

海莉史坦菲德在紅毯上穿上透視禮服。（圖／美聯社）

第89屆奧斯卡金像獎在台灣時間27日早上登場，今年紅毯一樣星光熠熠，不少女星也精心打扮亮相。曾演出《歌喉讚2》的女星海莉史坦菲德，就穿上一套削肩透視禮服，她下身翹臀與美腿幾乎被看光，相當性感。

海莉史坦菲德今年早早就走上紅毯，和其他資深女星相比，她算是奧斯卡菜鳥，至於她穿上的禮服也就年輕不少，一套碎花透視削肩禮服，讓她好身材若隱若現。

伊莎貝雨蓓被視為今年影后大熱門。（圖／美聯社）

至於打頭陣登場的則是法國女星伊莎貝雨蓓，她今年以《她的危險遊戲》爭奪奧斯卡女主角，儘管已經年屆63歲，可她銀白色禮服還是顯示出她的曼妙身材。而曾在《愛的萬物論》演出的英國女星費莉絲蒂瓊斯穿上雪紡紗篷裙則顯示她的優雅；美國超模卡莉克勞斯也以純白禮服氣質登場。

(中時電子報)

費莉絲蒂瓊斯穿上雪紡紗篷裙則顯示她的優雅。（圖／美聯社）

美國超模卡莉克勞斯也以純白禮服氣質登場。（圖／美聯社）