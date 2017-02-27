農會敗選新系鬥英系 蔡今設宴解心結
農會選舉落幕，新系中常委林宜瑾上周在中常會告御狀，暗指英系要角、選對會召集人陳明文及秘書長洪耀福放話，將敗選責任推給台南市長賴清德、高雄市長陳菊「實在太卑劣」，要求蔡英文好好管管。知情人士表示，新系在中常會上挑起派系紛爭，令蔡頗為頭痛，今中午將在官邸宴請多位派系代表及縣市長，希望化解心結。
當天新系中常委沈發惠也附和，不滿黨內高層匿名放話文化，破壞黨內團結，但皆被蔡英文以派系鬥爭回應，更告誡在野時，黨內沒有的問題，現在執政後，好像又跑回來了，強調民進黨好不容易才拿回政權，尤其現在才執政初期，呼籲黨內務必要團結。
《蘋果日報》引述知情人士消息指出，民進黨去年中常委改選後，權力結構重組，英系和新系分庭抗禮，無論立法院及地方議會黨團幹部改選，甚至明年縣市長選舉，英系、新系已開始積極找其他派系結盟，林宜瑾、沈發惠的舉動應有更高層的新系大老授權。
(中時電子報)
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