華人第一！成龍登奧斯卡紅毯 拎熊貓公仔飄功夫味
第89屆奧斯卡紅毯在台灣時間今（27日）上午盛大舉行，其中香港動作巨星成龍獲得本屆奧斯卡金像獎頒發終身成就獎（Governors Awards），成為首位獲此殊榮的華人，成龍今也帶著兩隻熊貓玩偶現身星光大道，並不時做出功夫動作，欣喜之情全寫在臉上。
成龍延續他的風格，身穿黑色中山裝出席奧斯卡，並帶著兩隻招牌熊貓現身，萌度爆表。成龍在去年11月已赴美參加頒獎典禮，從影56年的他當時直呼這是個夢，難掩激動說：「拍了超過200部電影，在摔斷那麼多根骨頭後，這獎終於是我的了！」
62歲的成龍演出超過30部武打片，橫跨演員、編劇、導演與製片等身分，並以《尖峰時刻》成功打進好萊塢，奧斯卡為表揚成龍對影壇貢獻，把今年的奧斯卡終身成就獎這項榮耀頒發給成龍。
(中時電子報)
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