嘉義火雞場疑傳禽流感 撲殺近500隻

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嘉義縣民雄鄉一處火雞場通報火雞異常死亡，嘉義縣家畜所採樣送驗、移動管制，因鄰近縣市火雞疑有感染禽流感疫情，採預防性撲殺，昨天撲殺498隻火雞。

嘉義縣家畜疾病防治所今天表示，25日上午接獲民雄鄉賴姓民眾通報，指飼養的火雞異常死亡40至50隻，家畜所隨即派員採樣送驗，並開立移動管制書。

因現場病火雞奄奄一息且觀察死亡數量有增加趨勢，與台南及雲林火雞場感染禽流感，急性發病大量快速死亡有相似疫情，經與防檢局討論後，為避免疫情擴散，昨天進行預防性撲殺，並送焚化爐銷毀。

家畜所指出，民國106年累計至今，嘉義縣共撲殺禽場7場，撲殺禽隻（雞、鴨、鵝及火雞）5428隻。面對嚴峻禽流感疫情，籲請養禽業者加強生物安全防護性措施，避免飼養禽隻接觸禽鳥，發現飼養禽隻異狀，應立即通報。1060227

(中央社)