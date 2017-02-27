奧斯卡紅毯 眾星展時尚不忘挺人權

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年度影壇盛事奧斯卡金像獎頒獎典禮今天登場，伊莎貝雨蓓、蘿絲奈格等入圍影星紛紛抵達紅毯，光芒萬丈。許多名人還繫上象徵美國民權聯盟（ACLU）的藍緞帶來挺人權。

「時人雜誌」（People）報導，根據美國民權聯盟的聲明，他們鼓勵入圍者、頒獎人、音樂人和來賓繫上藍緞帶，展現他們對「憲法保障美國每位人民的人權和公民自由」的支持。

根據娛樂網站E!Online、「衛報」（The Guardian）和just jared網站，以「她的危險遊戲」（Elle）爭逐影后的法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）穿著一襲亞曼尼（Armani）銀色禮服，高雅端莊，閃亮亮細節別出心裁，深紅唇色與黑色指甲油的搭配增添時尚感。

以「愛侶」（Loving）一片入圍本屆奧斯卡最佳女主角獎的蘿絲奈格（Ruth Negga）選擇范倫鐵諾（Valentino）一襲喜氣洋洋的大紅色禮服，胸前繫上代表「美國民權聯盟」的藍色緞帶，頭上帶著寶石紅皇冠展露霸氣。

將在頒獎典禮中表演的百老匯賣座音樂劇「漢密爾頓」（Hamilton）創作人米藍達（Lin-Manuel Miranda），也戴上藍緞帶走紅毯。

入圍最佳男主角獎的凱西艾佛列克（Casey Affleck）昨天出席獨立精神獎頒獎典禮時，也有別上藍緞帶。

在入圍最佳影片獎的「關鍵少數」（Hidden Figures）中擔綱演出的泰拉姬漢森（Taraji P. Henson），一襲爆乳和開高叉露腿的海軍藍禮服展現霸氣，配戴耀眼珠寶閃亮動人。

同片女星、入圍最佳女配角獎的奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）選擇一襲一字領銀灰色禮服亮相，裙襬羽毛裝飾增添夢幻感。

男士方面，獲頒奧斯卡終身成就獎的香港武打巨星成龍戴著黑框眼鏡，以中山領西裝造型早早現身，手拿兩個穿黃衣的貓熊玩偶走紅毯。

以「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）爭奪影帝的「前蜘蛛人」安德魯加菲（Andrew Garfield）身穿湯姆福特（Tom Ford）西裝，搭配領結標準紳士打扮。

最佳男配角獎呼聲最高的「月光下的藍色男孩」（Moonlight）男星馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）一身全黑西裝帥氣亮相，胸前黑白格紋袋口增添小變化。1060227

(中央社)