宜蘭三星洛克馬公車 超萌療癒上路

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宜蘭縣三星鄉公所日前斥資購進1部中型巴士，車身外觀彩繪有當地觀光吉祥物「洛克馬」圖案，往返三星鄉公所與羅東中山公園，提供免費接駁服務，民眾讚超萌、超療癒。

三星鄉公所說，鄉內幅員遼闊，但過去國光客運只行駛省道台7丙線三星路及縣道196線上將路，住在這兩條路線以外的鄉民，如欲前往三星或羅東鬧區十分不便，對就醫、通勤與購物等日常生活造成極大影響。

鄉公所表示，2009年底三星鄉免費小巴士上路，每日上、下午各發出3班次，行經鄉內主要農路及鄉道，幾乎全年無休，雖常班班客滿，但車體嚴重損耗，近年來故障頻繁，鄉民抱怨連連。

鄉公所去年編列新公車預算，購買1部3000cc中型巴士，外觀彩繪「洛克馬」（孩童所騎的小木馬）圖案。即日起依照既有免費小巴士路線行車，繼續服務鄉民，往返三星鄉公所與羅東中山公園，車上最多可免費載運20名乘客。

鄉長黃錫墉表示，這部洛克馬公車希望深化在地特色、宣傳鄉內景點，並做為搭載鄉民出外購物、就醫、就學的代步工具。1060227

(中央社)