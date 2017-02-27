非裔演員馬赫夏拉阿里以《月光下的藍色男孩》拿下最佳男配角獎。(圖／美聯社）

吉米金莫首次擔綱主持奧斯卡頒獎典禮。(圖／達志影像)

第89屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間9點半舉行，這次由知名脫口秀主持人吉米金莫首次獨挑大樑主持，而提名14項的《樂來越愛你》，能抱回幾項大獎，備受外界期待，去年影帝李奧納多狄卡皮歐將頒發最佳女主角獎，首位獲奧斯卡終身成就獎的華人成龍，也到場共襄盛舉。

第89屆奧斯卡即時得獎名單：

●最佳男配角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）╱《月光下的藍色男孩》

●最佳妝髮

《自殺突擊隊》

●最佳服裝設計

《怪獸與他們的產地》

●最佳紀錄片

《辛普森：美國製造》

●最佳音效剪輯

《異星入境》

●最佳混音

《鋼鐵英雄》

(中時電子報)