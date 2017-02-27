終於要回家了 馬刺結束客場長征
馬刺隊主場自2003年起，每年2月都會舉辦德州傳統的牛仔圈地賽（Rodeo Road Trip），儘管中間包括明星賽周末，但超過20天的8場客場比賽，對球員的體能與意志力都是嚴重考驗，不過馬刺隊今以119比98擊敗湖人隊後，迄今15次年度客場長征，有14次勝多敗少，展現傳統強權的不凡實力。
馬刺隊今作客湖人隊主場，是今年客場長征的最終站，憑藉里歐納德轟下25分率領，首節就拉出36比20領先優勢，早早奠定勝基。值得一提的是，傷癒復出的中鋒保羅蓋索從板凳出發，攻下15分、7籃板，過去曾效力湖人隊的他，復出兩戰分別遭遇快艇與湖人，都在過去熟悉的史戴波中心出賽，也都繳出兩位數得分宣告強勢回歸。
過去19季客場戰績都超過5成的馬刺隊，是全NBA最強悍的「奧客」，而年度客場長征展開後，更將「奧客」本色發揮淋漓盡致，今年以6勝2敗結束長征，連續15季的客場長征戰績是驚人的88勝37敗，勝率高達0.704。
看馬刺隊年度客場長征戰績出色，但以今年為例，全隊在長征期間有21天沒有回到主場比賽，在北美四處征戰，合計里程數高達7371英哩（約11862.5公里），還能有超過7成勝率，不愧為NBA頂級強隊。
(中時電子報)
關鍵字：客場
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