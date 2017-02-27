國道路況綠油油 午後將湧提前北返車潮

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二二八連假第3天，根據高公局即時路況資訊，今天上午國道大致順暢，但午後將有北返車潮，部分路段可能會壅塞，提醒用路人避開尖峰時段。

二二八假期第3天，根據高公局即時路況資訊，截止上午8時30分，國道一片綠油油，北、中、南路況大致順暢，時速可維持在70公里以上。

高公局預估，今天下午將出現北上車潮，北上易壅塞路段有國1虎尾員林、豐原后里、竹北楊梅，國3竹山中興、草屯霧峰、沙鹿大甲、竹南西濱、龍潭樹林及國5宜蘭坪林，提醒民眾避開尖峰時段或走替代道路。

高公局補充，今天高速公路疏導措施包括，開放路肩、全日封閉國1埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口、下午3時至晚間8時國5北上蘇澳、羅東、宜蘭與頭城入口匝道高乘載管制，及深夜11時至隔天清晨6時國道暫停收費等。1060227

(中央社)