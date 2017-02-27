世大運北高行 柯文哲騎腳踏車回新竹
台北市長柯文哲今天出席「2017我們一起北高挑戰行」活動，與車友一同從關渡宮出發，沿著海岸騎回新竹老家，車友則與熊讚一路往南。
柯文哲致詞時表示，世大運是台灣目前辦過最大賽事，北市府緊鑼密鼓準備，強調世大運不只是一場放煙火的比賽。
柯文哲說，「2017我們一起北高挑戰行」活動有很大意義，將台灣各地蒐集對這些選手加油、打氣的卡片，由世大運吉祥物熊讚率領從關渡出發，騎腳踏車到左營國家訓練中心，希望選手得牌。
有媒體問及，騎到新竹後是不是會持續一路往南，柯文哲連說「不會」，助理不讓他騎，並指自行車運動很專業，要相當程度訓練，他從去年二二八挑戰一日雙塔後，再也沒騎過，今天是「隨便騎一下」。
至於是否回新竹是要特地陪爸媽，柯文哲說「因為助理打電話跟我媽媽說我要回家，所以不能騎超過新竹。」1060227
(中央社)
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