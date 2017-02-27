柯文哲騎單車到新竹 二二八將與總統同台

我要評比

台北市長柯文哲去年二二八挑戰一日雙塔，今年只騎到新竹，明天仍會參加二二八中樞紀念儀式。媒體問如何看待總統蔡英文的轉型正義，他說，今天放假能不能問比較輕鬆的題目？

柯文哲民國104年與柯爸、柯媽出席二二八中樞紀念儀式，柯爸情緒激動落淚，柯文哲也眼眶泛紅；去年二二八則挑戰一日雙塔；今年二二八將出席，與總統蔡英文同台。

柯文哲今天上午受訪時表示，「去年騎到鵝鑾鼻太遠了，回不來，如果下午回來的話會參加。」有媒體追問，如何看待蔡總統的轉型正義，柯文哲停了幾秒，笑說「今天放假能不能問比較輕鬆的題目？」

柯文哲今天與車友參加「2017我們一起北高挑戰行」活動，與現場約500多名車友一同從關渡宮出發，不過，柯文哲直接騎回新竹老家，車友們則一路往南抵左營訓練中心，全程363公里。1060227

(中央社)