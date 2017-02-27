十八羅漢山變身小桂林 茂管處出錢出力

觀光局茂林國家風景區管理處為行銷六龜十八羅漢山山川之美，挹注經費與人力重新打造十八羅漢山服務區，今年下半年將陸續串聯當地隧道，連結兩岸空間，讓遊客彷彿置身小桂林。

十八羅漢山獨特的礫岩地景與生態體系，經行政院農委會劃設為自然保護區，茂管處配合林管處行銷十八羅漢山，委由高雄精緻產業有限公司營運管理，並於去年11月完成簽約，目前正緊鑼密鼓辦理營運所需相關前置作業，預計4月開始營運。

茂管處委外經營的旅遊服務中心除提供旅遊資訊及停車休憩外，也規劃與在地產業結合的商店區包括，咖啡冷飲區、季節性農產區、伴手禮區，推廣地方特色產業，促進在地經濟繁榮。

茂管處說，6月底將完成四至六號隧道串聯，年底並完成由十八羅漢山北側入口進入，經由新設的地景橋梁聯結南側高台地，南北串連以連結河川兩岸活動空間，促使空間使用達到有效利用，提供遊客以不同視野欣賞河谷、風化岩及山景等生態景觀之美。

茂管處表示，屆時旅客置身其中雲霧裊繞、山光水色交融，景緻猶如小桂林，應會為當地帶來更多人潮與錢潮。1060227

(中央社)