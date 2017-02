戴夫帕托入圍奧斯卡男配 攜母走紅毯

第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天隆重登場,以「漫漫回家路」入圍最佳男配角的戴夫帕托(Dev Patel),帶著母親走紅地毯,成為媒體鏡頭捕捉焦點。

戴夫帕托今天穿著白色西裝配黑色長褲,打著黑色領結,走上奧斯卡紅地毯。他的母親則穿著黑色鑲金邊長禮服,造型高雅大方。母子兩人手牽著手,笑容滿面。

26 歲的戴夫帕托出生於英國倫敦,父母為印度裔。他以「漫漫回家路」(Lion)入圍本屆奧斯卡最佳男配角,今年稍早他已經以這部影片拿下素有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎(British Academy Film Awards)的最佳男配角。

與戴夫帕托一起入圍最佳男配角的其他男星,包括「月光下的藍色男孩」(Moonlight)馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)、「赴湯蹈火」(Hell or High Water)傑夫布里吉(Jeff Bridges)、「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges)以及「夜行動物」(Nocturnal Animals)麥可夏儂(Michael Shannon)。1060227

