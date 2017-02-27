戴夫帕托入圍奧斯卡男配 攜母走紅毯

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第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天隆重登場，以「漫漫回家路」入圍最佳男配角的戴夫帕托（Dev Patel），帶著母親走紅地毯，成為媒體鏡頭捕捉焦點。

戴夫帕托今天穿著白色西裝配黑色長褲，打著黑色領結，走上奧斯卡紅地毯。他的母親則穿著黑色鑲金邊長禮服，造型高雅大方。母子兩人手牽著手，笑容滿面。

26 歲的戴夫帕托出生於英國倫敦，父母為印度裔。他以「漫漫回家路」（Lion）入圍本屆奧斯卡最佳男配角，今年稍早他已經以這部影片拿下素有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（British Academy Film Awards）的最佳男配角。

與戴夫帕托一起入圍最佳男配角的其他男星，包括「月光下的藍色男孩」（Moonlight）馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）、「赴湯蹈火」（Hell or High Water）傑夫布里吉（Jeff Bridges）、「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）以及「夜行動物」（Nocturnal Animals）麥可夏儂（Michael Shannon）。1060227

(中央社)