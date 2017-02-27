艾瑪史東紅毯金袍加身 黑寡婦露側乳
艾瑪史東因演出《樂來越愛你》成為今年奧斯卡影后大熱門，她先前已經憑此片奪下不少大獎，而這回登上紅毯也是矚目焦點。艾瑪史東過去曾被評為「從不穿錯衣」，今年果然還是優雅卻又不輸霸氣，一身低胸金色洋裝，被讚宛如「金袍加身」，似乎對拿獎勢在必得！
艾瑪史東一身金色低胸禮服，大顯她的氣質與優雅，由於她造型與奧斯卡獎座小金人有異曲同工之妙，網友就揶揄她似乎很有信心！另一方面，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森一頭短髮、桃粉色系深V禮服，更被讚相當有個性，尤其是一個側身還大露側乳！
至於妮可基嫚的禮服則很兩極，有人認為她還是很優雅，但已經年過半百的她，這套金色禮服卻被嘲諷「讓她看來更老氣。」
(中時電子報)
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