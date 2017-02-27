薩爾瓦多僑界與大使館共同慶祝華裔日

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薩爾瓦多國會感念華人對薩國社會的貢獻，於2012年無異議表決通過每年2月22日為薩爾瓦多「華裔日」，旅薩華僑每年在這天舉辦慶祝活動，「華裔日」已成為薩國華僑在薩重要節慶之一。（駐薩爾瓦多大使館提供）中央社 106年2月27日

薩爾瓦多國會感念華人對薩國社會的貢獻，於2012年無異議表決通過每年2月22日為薩爾瓦多「華裔日」，旅薩華僑每年在這天舉辦慶祝活動，「華裔日」已成為薩國華僑在薩重要節慶之一。

今年華裔日慶祝活動，在旅薩僑團與薩爾瓦多世界展覽中心合作下，於22日晚間在該展覽中心盛大舉行，活動除展出華人移民薩國重要史料及照片，並安排舞獅、太極拳、武術等示範表演，現場近300名觀眾大飽眼福，並對中華民國傳統文化留下深刻印象。

中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏除受邀主持活動開幕式，也代表僑務委員會頒贈協助薩爾瓦多華人中心整建捐款，期盼能改善該中心軟硬體設備，提供華裔族群更好的服務及設施。1060227

(中央社)