二二八70週年 柯文哲留台北紀念
台北市長柯文哲將出席「二二八中樞紀念儀式」，身為受難者家屬之一的柯文哲，去年趁「一日雙塔」時在屏東鵝鑾鼻燈塔演說，前年和父母妻子紀念，今年將和總統蔡英文同台。
市府指出，二二八受難者之一柯世元是柯文哲祖父，光復後擔任新竹師範附屬小學教務主任，二二八事件後遭羈押半個月，釋放回家後，全身是傷、精神恍惚，臥病數年，因肺結核在民國43年過世。
至於柯文哲擔任市長後參與二二八活動狀況，他在104年上任後，首次以市長身分和父、母親及妻子一同參觀台北二二八紀念館，並以二二八受難者家屬身分出席二二八紀念館中樞紀念儀式。
柯文哲和妻子陳佩琪陪同父、母親先參觀紀念館戶外展示區的悼念牆，柯父觀看時有感而發落淚，柯文哲也落淚。
而柯文哲和前總統馬英九當時互動也引發外界關注，馬英九想主動伸手向柯文哲致意，但柯文哲僅以揮手和拱手回應。
柯文哲當時致詞時說，二二八事件造成柯家三代人痛苦，紀念是為面對歷史、還原真相，讓台灣社會重新站起及前進，自己和在場朋友一樣，是以受難者家屬身分出席紀念會，在他印象中，父親每年此時總流著眼淚從法會回來。
柯文哲去年趁完成單車「一日雙塔」挑戰時，抵達屏東鵝鑾鼻燈塔後，對二二八事件發表約9分鐘演說，數度哽咽落淚，他表示，身為受難者家屬，以不同方式紀念二二八，希望大家記取教訓、走出悲情，以寬容的心走向未來。
柯文哲預定今年留在台北參加「二二八中樞紀念活動」，據幕僚透露，柯文哲會1人出席；而柯文哲首次將和蔡總統在二二八紀念活動同台。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。