二二八70週年 柯文哲留台北紀念

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台北市長柯文哲將出席「二二八中樞紀念儀式」，身為受難者家屬之一的柯文哲，去年趁「一日雙塔」時在屏東鵝鑾鼻燈塔演說，前年和父母妻子紀念，今年將和總統蔡英文同台。

市府指出，二二八受難者之一柯世元是柯文哲祖父，光復後擔任新竹師範附屬小學教務主任，二二八事件後遭羈押半個月，釋放回家後，全身是傷、精神恍惚，臥病數年，因肺結核在民國43年過世。

至於柯文哲擔任市長後參與二二八活動狀況，他在104年上任後，首次以市長身分和父、母親及妻子一同參觀台北二二八紀念館，並以二二八受難者家屬身分出席二二八紀念館中樞紀念儀式。

柯文哲和妻子陳佩琪陪同父、母親先參觀紀念館戶外展示區的悼念牆，柯父觀看時有感而發落淚，柯文哲也落淚。

而柯文哲和前總統馬英九當時互動也引發外界關注，馬英九想主動伸手向柯文哲致意，但柯文哲僅以揮手和拱手回應。

柯文哲當時致詞時說，二二八事件造成柯家三代人痛苦，紀念是為面對歷史、還原真相，讓台灣社會重新站起及前進，自己和在場朋友一樣，是以受難者家屬身分出席紀念會，在他印象中，父親每年此時總流著眼淚從法會回來。

柯文哲去年趁完成單車「一日雙塔」挑戰時，抵達屏東鵝鑾鼻燈塔後，對二二八事件發表約9分鐘演說，數度哽咽落淚，他表示，身為受難者家屬，以不同方式紀念二二八，希望大家記取教訓、走出悲情，以寬容的心走向未來。

柯文哲預定今年留在台北參加「二二八中樞紀念活動」，據幕僚透露，柯文哲會1人出席；而柯文哲首次將和蔡總統在二二八紀念活動同台。1060227

(中央社)