不是薪水小偷 灰熊康利本季狂飆分

灰熊隊康利本季平均得分寫下生涯新高。（美聯社）

季前與灰熊隊以誇張的5年1.53億美元續約的後衛康利，一直飽受實力不符身價的質疑，他除了辯駁，還用表現來為自己說話，今灰熊作客金塊主場，他飆進5個三分球在內的全場最高31分，率隊以105比98擊敗金塊，這也是他本季第6場得分飆破30分，已超越他過去9個球季只有5場得分超過30分的個人紀錄。

年薪超過3000萬美元的康利，本季得分大幅提升，此役之前，寫下生涯新高的平均19.1分，另有6.2次助攻，得分提升的關鍵，是他的三分球投射能力，他本季平均可投進2.3個三分球，是生涯新高，命中率達0.405則是生涯次高。此外，他率領的灰熊，本季戰績35勝25敗，晉級季後賽機會濃厚。

相較於康利拿高薪激發向上決心，灰熊本季簽下的另一高薪球員帕森斯，就是「對照組」，他此役上場21分鐘1分未得，這是他本季第3度出賽沒能得分，此役之前平均6.4分、2.4籃板、1.6助攻都是生涯新低，甚至連菜鳥年都比不上，愧對他的4年9480萬美元高薪合約。

(中時電子報)