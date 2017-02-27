1本遭平頭彈射擊書籍 喚起二二八思緒

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今年是二二八70週年，台北二二八紀念館長蕭明治說，館內有1萬6000多件文物，是由葛超智、家屬和孫亞光提供，其中1本被平頭彈射擊的書籍，喚起人們對當時時空背景的思緒。（館方提供）中央社記者劉建邦傳真 106年2月27日

今年是二二八70週年，台北二二八紀念館長蕭明治說，館內有1萬6000多件文物，是由葛超智、家屬和孫亞光提供，其中1本被平頭彈射擊的書籍，喚起人們對當時時空背景的思緒。

蕭明治表示，今年是二二八事件70週年，也是開館20週年紀念特展，台北二二八紀念館是台灣第一個以二二八為主的博物館，從開館至今收集文物，約1萬6000多件。

他說，館內文物以收購為主，提供者有葛超智、受難家屬和孫亞光。

蕭明治表示，葛超智擔任美國駐台副領事期間，也是二二八事件見證者，當時曾向美國政府反映台灣社會狀況，第二則是家屬捐贈文物，第三為孫亞光，主要是期刊、報紙、書籍。

台北二二八紀念館前身為「台北放送局」，台灣總督府交通局遞信部當時為發展台灣的廣播事業，在1930年成立「台北放送局」；國民政府1945年接收後，改為台灣廣播公司。

二二八事件發生當年，也就是1947年，當時廣播電台扮演黨政軍和各界人士宣傳政令及向民眾報告的重要角色；中廣新建廳舍在1972年完成，把地交還台北市政府，成為公園路燈管理處辦公廳舍；台北二二八紀念館在二二八事件發生50週年時，正式開館。

蕭明治說，紀念館有1、2樓和地下室，「常設展區」在1、2樓，以12大單元回顧二二八事件歷史脈絡；地下室為特展室，因今年為二二八70週年和開館20週年，除回顧20年成果外，並一併介紹70年二二八的重點文物。

台北二二八紀念館館藏豐富，民眾透過館內文物感受到二二八事件氛圍，除有遭平頭彈射擊的書籍外，還有「中國生活」雜誌拍攝案發時照片，蕭明治說，這是全台僅有，透過翻拍雜誌照片，並設在2樓區域，希望還原當時二二八遊行抗爭狀況。

至於遭平頭彈射擊的書籍，蕭明治表示，平頭彈也稱為達姆彈，被子彈擊中後會導致傷口很大，這也是二二八事件中少見的史料。

台北二二八紀念館不僅收藏相關文料和文件，實際走一遭，確實感受到二二八令人震驚整體過程，而館內收藏一幅「美國國慶宴會圖」，蕭明治解釋，這是畫家藍蔭鼎在1946年7月4日美國駐台北領事館國慶日宴會情況，當時人物有陳儀、領事布雷克及副領事葛超智。

二二八事件70週年暨台北二二八紀念館開館20週年紀念特展，即日起至5月23日，相關資訊可至台北二二八紀念館網站查詢。1060227

(中央社)