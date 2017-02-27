天冷腿就痛 周邊動脈阻塞性疾病作祟

85歲黃爺爺兩年多來，每逢寒流來襲，左小腿就會特別疼痛、冰冷，本以為腿痛是因為務農所致，後來痛到無法行走，就醫診斷為「周邊動脈阻塞性疾病」。

黃爺爺表示，他一生務農，大半輩子多在田裡或果園農忙，身體十分硬朗，可惜近2、3年來每當天氣轉冷，左腿便會開始痠痛，起初以為是因工作過勞，只要稍微休息即可。

他說，曾經到診所就醫，但症狀始終沒有好轉，直到日前實在痛到無法走路，在親友介紹下，前往亞大醫院治療，期待找出真正病因。

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，隨著年紀增長，人體動脈血管的內徑會逐漸狹窄，造成血流量減少，不易輸送養分到遠端組織，因此出現「周邊動脈阻塞性疾病」症狀，例如兩腿疲勞無力、間歇性跛行等。

他說，當患者靜止休息時，腿部若仍持續疼痛，代表血管阻塞情況開始惡化，一旦剪指甲不慎造成傷口，往往會出現潰瘍，最後可能走上截肢一途。

劉殷佐指出，「周邊動脈阻塞性疾病」早期可透過藥物控制，再者也可以經由「血管腔內氣球擴張術」和「血管內支架」治療，以打通阻塞的血管來維持血流暢通，更嚴重者就可能得需使用「血管繞道手術」，不僅手術時間長、範圍廣，也需要較長時間復原。

劉殷佐呼籲，周邊血管疾病潛在患者一定要控制三高、戒菸、控制血糖和按時服藥，因此類患者罹患腦中風和心肌梗塞機率較高，平時要培養良好的運動習慣，冬天時更要注意四肢保暖，若民眾初期出現走路痠麻、足部冰冷、久站腿疼的狀況，建議盡快就醫，及早發現及早治療。1060227

(中央社)