川普海軍部長提名人比爾登退出提名

美國五角大廈今天說，川普總統提名的海軍部長人選比爾登（Philip Bilden）已退出提名。比爾登是最近退出提名的人選之一。

法新社報導，國防部長馬提斯（Jim Mattis）在聲明中說：「這是隱私考慮和他面臨自己與其商業利益分隔的重大挑戰下所作的個人決定。」他接著說，他很快將建議新的提名人選。

馬提斯說：「雖然我很失望，但我瞭解和尊重他的決定，並且知道他未來會在其他方面繼續支持我們的國家。」（譯者：中央社簡長盛）1060227

(中央社)