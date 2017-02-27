奧斯卡紅毯 艾瑪史東妮可基嫚優雅現身

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年度影壇盛事奧斯卡金像獎頒獎典禮今天登場，「樂來越愛你」（La La Land）奪最佳女主角獎呼聲最高的艾瑪史東穿著一襲香檳色禮服現身紅地毯，性感不失優雅。

根據娛樂網站E!Online，艾瑪史東（Emma Stone）穿著一襲紀梵希（Givenchy）禮服，刺繡紋路別出心裁，裙襬層層流蘇展現飄逸感。

以「漫漫回家路」（Lion）入圍奧斯卡最佳女配角獎的妮可基嫚（Nicole Kidman）選穿大量手工刺繡露肩長禮服，合身剪裁彰顯出她曼妙的身材。

「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）女星蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）頂著一頭金色短髮，駕馭路易威登（Louis Vuitton）深V領口長禮服，嫵媚動人。

受邀擔任頒獎人的「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）女星達珂塔強生（Dakota Johnson）身穿古馳（Gucci）金黃色禮服，包得密不透風。

伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、蘿絲奈格（Ruth Negga）等影星則早一步抵達紅毯，光芒萬丈。許多名人還繫上象徵美國民權聯盟（ACLU）的藍緞帶來挺人權。

以「愛侶」（Loving）入圍本屆奧斯卡最佳女主角獎的蘿絲奈格一襲大紅色禮服，胸前繫上代表「美國民權聯盟」（ACLU）的藍色緞帶。

將在頒獎典禮中表演的百老匯賣座音樂劇「漢密爾頓」（Hamilton）創作人米藍達（Lin-Manuel Miranda），也戴上藍緞帶走紅毯。

「時人雜誌」（People）報導，根據美國民權聯盟的聲明，他們鼓勵入圍者、頒獎人、音樂人和來賓繫上藍緞帶，展現他們對「憲法保障美國每位人民的人權和公民自由」的支持。1060227

(中央社)