國道3號南下木柵路段 BMW X5火燒車

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北2高南下23.59公里今天上午7時許發生火燒車，幸無人傷亡。（民眾提供）

發生火燒車意外的是BMW的X5高級休旅車。（民眾提供）

台北市消防局今天上午7時許獲報，國道3號南下23.59公里木柵路段的隧道口附近，有汽車火警，警消到場灌救，車主已下車，無傷亡。

據了解，發生火燒車意外的是BMW的X5高級休旅車，引擎不知何故起火燃燒，詳細原因有待調查。

(中時)