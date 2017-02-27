大學新考招方案 高中校長老師連署反對

我要評比

高中校長、主任及老師連署反對招聯會提出的新考招方案。（摘自網路）

大學招聯會在23日通過110年要實施的大學考招新方案，採「先招後考、兩次分發」，不過卻引起高中端反彈。一群高中校長、主任及老師發動「招聯會，請以台灣教育為重！」連署，表達反對招聯會方案，並呼籲教育部不要讓這項方案上路。

這項連署由麗山高中藍偉瑩、瑞祥高中莊福泰、松山高中劉桂光、中大壢中王敏芬、文華高中蔡美瑤等教老師今天凌晨發起，到目前已有100多校參與，許多人還將臉書大頭貼換成「反對招聯會考招方案」等字樣。

連署指出，招聯會常委會通過的大學考招新方案，將嚴重傷害高中3年完整教學，也讓現今8年級以下的孩子，未來在教育部 107 學科教學時數調降下仍要準備多科考試。導致未來高中三年考試升學更大壓力與焦慮，補習文化更嚴重。而強調探索、探究的教育部 107 高中新課程的多年準備，也將土崩瓦解。招聯會的考招案，將重傷未來高中教育！

針對投票支持該案的常委會14所大學（清大、政大、成大、東吳、淡江、交大、中興、中央、佛光、中原、師大、中正、靜宜、逢甲），他們提出5大問：

一、教育部此次推動大學考招變革，是為因應 107 高中課程改革。107 高中新課程是主體，考招變革是配套。何以招聯會常委會，竟通過與教育部 107 課程改革精神完全扞格的考招方案？

二、教育部 107 課程改革須有考招方案配套，才能讓孩子安心學習。招聯會案與教育部 107 課程改革相矛盾。配套沒完整的教育改革上路，將讓孩子、家長無所適從，陷入極大痛苦與焦慮。考招案與課程改革精神矛盾，這是台灣要的教育改革嗎？

三、史無前例全台 252 位高中校長、主任在 2/5 聯名呼籲大學端尊重 「高中三年完整學習」，高中畢業後才啟動推甄申請程序，勿讓孩子高三下學習被同時推甄多校的壓力煎熬。招聯會常委會何以完全漠視高中端聲音？何以如此阻礙進步？

四、教育部 107 課綱中，多科朝非考科規劃。過去幾年高中端已全力規劃不以考試領導教學而以探索探究為主的新課程。非考科的學科教學時數也調降。但招聯會完全不知教學時數的調降，仍把高中十學科全納入學測。大學教務主管連教學時數調整都不知情，何以決定與 107 新課程息息相關的考招案？

五、大學考招對台灣教育影響何其大！教育部也一再強調要多討論以求周延。何以招聯會常委會竟是以通訊投票方式，刻意迴避投票前的周延討論？攸關台灣數萬學子的未來，竟然如此草率定案？

連署呼籲教育部與各大學退回嚴重傷害107 高中教學的招聯會考招案，並回歸教育部 107 新課綱的精神，回應各學科教學時數的調降，學測考科改回原規劃的三科。減少考科讓高中有空間幫孩子多元探索、適性揚才，找到興趣方向。連署網址 https://goo.gl/forms/rVjXRt5ATWyGshMz2

(中時)