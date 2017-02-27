台北這些老屋 狂到設計師都想流淚

隱身木柵的小廢墟原為荒廢20餘年的水電木工廢料倉庫，老闆洪璽開保留大部分結構及原有樣態整治，展現準確效率、美學及空間的工業風安排。(圖/老屋新生)

香色原先只想作為住家使用，但為了想把家的感覺分享給更多人才改為餐廳；用低調的建築改造語彙營造高雅優閒的氛圍，保有原客廳、臥室等，隱約透露著對家的渴望。(圖/老屋新生)

前身為銀行宿舍的旅館，留存台北公寓的L型格局、40至50年代記憶的馬賽克磚、後巷鏤空的鐵窗花，巧妙地利用先減後加，成為近幾年來最成功的老屋新生案例之一。(圖/Folio Daan Taipei • 富藝旅)

第16屆台北市老屋新生系列活動在26日落幕，最終場講座請來3位建築專家對談，共寫台北與台南老屋方程式。實踐大學建築系副教授李清志形容，如果台南是日本京都，台北就像是介於東京與京都的城市；文化大學景觀系助教、開業規劃設計顧問許晉誌說，台北老屋經營者有著精準的企劃化理念，經營成熟度高，有業主甚至連內部裝潢都自己打造，狂到讓他也想流淚了。

李清志指出，房子如同一個人會有生老病死，但如果城市建築都一樣年輕是件很無聊的事，而老屋新生正是給予建築新靈魂，如荷蘭有教堂變身書店、旅館，巴黎有殯儀館變身藝術中心，札幌圖書館變身甜點店；現今台北老屋也走向更多元經營，除了開咖啡廳，還可以做為髮廊、西服店舖等利用，相較之下台灣古蹟反而像在「保存屍體」。

圓山花博園區內的CIT台北創新中心迷人地方並不僅在單純空間的營造，而是提供創意工作者各式各樣的交誼活動，藉由街道般的中央走道貫穿全空間，形成一個可自主維生的生態系統。(圖/老屋新生)

隱身中山區條通巷弄的濕地，利用挑空設計讓原本無窗光的飯店陰暗迷宮格局再次新生，翻轉大眾對於林森北路的刻板印象，成為孕育創意的實驗地。(圖/老屋新生)

台灣鐵皮屋經常被國人詬病，但卻有旅館業者讓這變成一檔新商機，許晉誌分享，大安富藝旅原先只是富邦集團在都更拆除前的一場實驗，沒想到前身是台北公寓改造的旅館深受外國旅客喜愛，客房窗戶直接面對社區防火巷，住客拉開窗簾後的台北鐵皮屋生活百態表露無遺，真實呈現台北的個體面貌，讓住房率從原本預估的4、5成衝上9成，老屋暫且擺脫拆除命運。

而由獨立樂團主唱打造的小廢墟烘焙工作室，裝潢幾乎是自己利用廢棄舊材料打造，讓人更驚嘆的是老闆非建築專科而是水保系出身，從舊窗框牆面、鑄鐵玻璃窗到店內各種擺設，空間層次既趣味又有層次地呈現自我意識，許晉誌也深感佩服說，「我都要流眼淚了」。

實踐大學民生學院教學大樓及學務大樓歷史超過半世紀，原建築立面的傳統水泥花窗轉為鋁材鑄造的漏窗外牆，呈現新舊建築意象交融。(圖/老屋新生)

第16屆台北市老屋新生系列得獎及入圍名單：

實踐大學民生學院教學大樓及學務大樓（台北市中山區大直街70號)）

行冊（台北市大同區延平北路二段33號）

香色（台北市中正區湖口街1-2號）

台北市中正區湖口街1-2號（台北市文山區木柵路三段242號）

富藝旅台北大安（台北市大安區信義路四段30巷23號）

CIT台北創新中心（台北市中山區玉門街一號）

濕地（台北市中山區林森北路107巷10號）

達開想樂（台北市大同區南京西路251號）

A Design & Life Project（台北市大同區南京西路279號）

樂花園（台北市大同區民生西路362巷23號2樓）

WaterOriginal 165 工作實驗展廠（台北市中正區水源路165-1號）

一號糧倉（台北市松山區八德路二段346巷3弄2號）

葉晉發商號（台北市大同區迪化街一段296號）

Ferment Store發酵屋（台北市大同區赤峰街47巷1號2樓）

素晴屋（台北市大安區瑞安街198號）

(中時電子報)