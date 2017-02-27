台北這些老屋 狂到設計師都想流淚
第16屆台北市老屋新生系列活動在26日落幕，最終場講座請來3位建築專家對談，共寫台北與台南老屋方程式。實踐大學建築系副教授李清志形容，如果台南是日本京都，台北就像是介於東京與京都的城市；文化大學景觀系助教、開業規劃設計顧問許晉誌說，台北老屋經營者有著精準的企劃化理念，經營成熟度高，有業主甚至連內部裝潢都自己打造，狂到讓他也想流淚了。
李清志指出，房子如同一個人會有生老病死，但如果城市建築都一樣年輕是件很無聊的事，而老屋新生正是給予建築新靈魂，如荷蘭有教堂變身書店、旅館，巴黎有殯儀館變身藝術中心，札幌圖書館變身甜點店；現今台北老屋也走向更多元經營，除了開咖啡廳，還可以做為髮廊、西服店舖等利用，相較之下台灣古蹟反而像在「保存屍體」。
台灣鐵皮屋經常被國人詬病，但卻有旅館業者讓這變成一檔新商機，許晉誌分享，大安富藝旅原先只是富邦集團在都更拆除前的一場實驗，沒想到前身是台北公寓改造的旅館深受外國旅客喜愛，客房窗戶直接面對社區防火巷，住客拉開窗簾後的台北鐵皮屋生活百態表露無遺，真實呈現台北的個體面貌，讓住房率從原本預估的4、5成衝上9成，老屋暫且擺脫拆除命運。
而由獨立樂團主唱打造的小廢墟烘焙工作室，裝潢幾乎是自己利用廢棄舊材料打造，讓人更驚嘆的是老闆非建築專科而是水保系出身，從舊窗框牆面、鑄鐵玻璃窗到店內各種擺設，空間層次既趣味又有層次地呈現自我意識，許晉誌也深感佩服說，「我都要流眼淚了」。
第16屆台北市老屋新生系列得獎及入圍名單：
實踐大學民生學院教學大樓及學務大樓（台北市中山區大直街70號)）
行冊（台北市大同區延平北路二段33號）
香色（台北市中正區湖口街1-2號）
台北市中正區湖口街1-2號（台北市文山區木柵路三段242號）
富藝旅台北大安（台北市大安區信義路四段30巷23號）
CIT台北創新中心（台北市中山區玉門街一號）
濕地（台北市中山區林森北路107巷10號）
達開想樂（台北市大同區南京西路251號）
A Design & Life Project（台北市大同區南京西路279號）
樂花園（台北市大同區民生西路362巷23號2樓）
WaterOriginal 165 工作實驗展廠（台北市中正區水源路165-1號）
一號糧倉（台北市松山區八德路二段346巷3弄2號）
葉晉發商號（台北市大同區迪化街一段296號）
Ferment Store發酵屋（台北市大同區赤峰街47巷1號2樓）
素晴屋（台北市大安區瑞安街198號）
(中時電子報)
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